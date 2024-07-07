Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Почему Жанна Агузарова отказалась от семьи, любви и карьеры

Почему Жанна Агузарова отказалась от семьи, любви и карьеры

Артистка вырвалась из глубинки и стала одной из самых уважаемых вокалисток страны. Однако к таланту Жанны Агузаровой прилагался весьма сомнительный багаж: звезда называла себя инопланетянкой, едва не загремела в тюрьму, а в середине 90-х исчезла с радаров на много лет.

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