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Беспокойство из-за почвы или как россияне покупают загрязненный грунт

Беспокойство из-за почвы или как россияне покупают загрязненный грунт

Беспокойство из-за почвы или как россияне покупают загрязненный грунт Евгения КомароваКто продает россиянам загрязненный грунт – этот вопрос стал настоящей почвой для беспокойства в Нижегородской области.

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