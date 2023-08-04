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«Ирина ушла не от гриппа», — Лужина раскрыла причину смерти Мирошниченко

«Ирина ушла не от гриппа», — Лужина раскрыла причину смерти Мирошниченко

Вчера пресса узнала о том, что не стало легендарной советской актрисы Ирины Мирошниченко. У женщины нашли целый ряд заболеваний, но о причине ее ухода из жизни публика спорит до сих пор, так как в разных источниках указывается разная информация.

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