«Ирина ушла не от гриппа», — Лужина раскрыла причину смерти Мирошниченко

Вчера пресса узнала о том, что не стало легендарной советской актрисы Ирины Мирошниченко. У женщины нашли целый ряд заболеваний, но о причине ее ухода из жизни публика спорит до сих пор, так как в разных источниках указывается разная информация.
Вчера пресса узнала о том, что не стало легендарной советской актрисы Ирины Мирошниченко. У женщины нашли целый ряд заболеваний, но о причине ее ухода из жизни публика спорит до сих пор, так как в разных источниках указывается разная информация.
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