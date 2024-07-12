Продукцию под брендом Heinz будут производить еще полгода, пока идет ребрендинг Детское питание Heinz уходит из России, каши и смеси ждет ребрендинг и новое название – Gipopo, сообщает Telegram-канал Mash.
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