Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить в зоне СВО

Медведев уверен, что военные высоко оценят выступление.фото: wikipedia.org/Alterna2 --> Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил экс-лидера британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками спецоперации.
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