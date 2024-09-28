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Овечкин открыл счет, но «Вашингтон» уступил «Коламбусу» 4:8 в предсезонном матче

Овечкин открыл счет, но «Вашингтон» уступил «Коламбусу» 4:8 в предсезонном матче

«Вашингтон» потерпел поражение от «Коламбуса» 4:8 в предсезонном матче НХЛ. Александр Овечкин забросил одну шайбу.

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