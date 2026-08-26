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Царьград

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Келлог объяснил, почему Трамп не стал давить на Зеленского из-за Донбасса

Келлог объяснил, почему Трамп не стал давить на Зеленского из-за Донбасса

«Не оказывал давления»: Келлог рассказал о позиции Трампа по Донбассу.Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп не требовал от Владимира Зеленского добровольно отдать Донбасс.

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