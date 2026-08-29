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Рикардо Патрезе: «То, что Ферстаппен остается, принесет «Ред Булл» стабильность»

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе поделился мнением о том, какое влияние на работу «Ред Булл» окажет решение Макса Ферстаппена продлить контракт до конца 203 года.

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