Военное обозрение

3 512 подписчиков

Назван общий объем военной помощи США Украине при Байдене

Назван общий объем военной помощи США Украине при Байдене

Как известно, Запад пытается нанести России военное поражение через Украину, и для этого с самого начала конфликта он оказывает Киеву военную помощь на многие миллиарды долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх