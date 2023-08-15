Назван общий объем военной помощи США Украине при Байдене

Как известно, Запад пытается нанести России военное поражение через Украину, и для этого с самого начала конфликта он оказывает Киеву военную помощь на многие миллиарды долларов.
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