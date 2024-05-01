График Рабочих и Выходных Дней в Мае 2024 года Ирэн ОрлонскаяКалендарь рабочих дней и выходных на конец апреля — начало мая 2024 года теперь доступен, и в связи с тем, что в это время в церкви происходит много важных событий, журнал «РГ» провел расследование, чтобы узнать, как будет организован график работы в эти дни.