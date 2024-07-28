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В Новокиевском сельском поселении отметили День Военно-Морского флота России

В Новокиевском сельском поселении отметили День Военно-Морского флота России. Ветераны ВМФ по традиции встретились у памятника, чтобы возложить венок и почтить минутой молчания погибших моряков.

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