В Новокиевском сельском поселении отметили День Военно-Морского флота России. Ветераны ВМФ по традиции встретились у памятника, чтобы возложить венок и почтить минутой молчания погибших моряков.
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В Новокиевском сельском поселении отметили День Военно-Морского флота России. Ветераны ВМФ по традиции встретились у памятника, чтобы возложить венок и почтить минутой молчания погибших моряков.