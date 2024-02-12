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Парламентская газета

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Крайне ядовитый гриб грозит массово разрастись в Сочи

В Сочи из-за теплой и влажной погоды может снова массово разрастись крайне ядовитый решеточник. Об этом 12 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменника Кассанелли.

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