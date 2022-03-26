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Эриксен забил за Данию в первом матче после возвращения. Летом он пережил остановку сердца

Кристиан Эриксен забил за сборную Дании в первом матче после возвращения. Хавбек «Брентфорда» вышел на замену в товарищеской игре с Нидерландами (2:3, второй тайм) после перерыва и на 47-й минуте отметился голом.

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