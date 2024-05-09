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Прием заявок на разрешение добычи кабана завершается в Кировской области

Прием заявок на разрешение добычи кабана завершается в Кировской области

В пятницу, 10 мая, в министерстве охраны окружающей среды Кировской области завершится приём заявлений от охотников на участие в распределении разрешений на добычу кабана в общедоступных охотничьих угодьях.

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