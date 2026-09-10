Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как не переплатить за шаблонное лечение спины: вопросы, которые стоит задать до записи в клинику

Как не переплатить за шаблонное лечение спины: вопросы, которые стоит задать до записи в клинику

Боль в спине редко приходит внезапно — чаще она накапливается неделями, а потом однажды становится невозможно разогнуться.

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