Антон Шантырь: «ГТО объединяет!»

Председатель Комитета по физической культуре и спорту – о мероприятии в парке «Россия – моя история» В День Военно-морского флота России в историческом парке «Россия – моя история», где проходит выставка «Мой Петербург» (0+), состоялся День ГТО.
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