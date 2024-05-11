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Минобороны РФ сообщило об освобождении шести населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило об освобождении шести населенных пунктов в зоне СВО

В МО заявили об успехах группировок войск «Север» и «Центр». Подразделения ВС РФ группировки войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Харьковской области — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

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