Женщина в Башкирии жестоко расправилась с мужем, подругой и сыном

В Башкирии раскрыта серия убийств, совершенных в разное время одной женщиной. Как сообщает республиканское управление Следственного комитета, 58-летняя жительница региона лишила жизни трех человек на протяжении 30 лет.
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