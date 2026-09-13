Росатом обвиняет Киев в провокации ядерного инцидента на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что украинские вооружённые силы нанесли серию комбинированных ударов по колонне машин с дизельным топливом, предназначенным для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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