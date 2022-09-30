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С какой погоды начнется октябрь в Уссурийске, рассказали синоптики

С какой погоды начнется октябрь в Уссурийске, рассказали синоптики

Начало октября выпало на выходные дни, которые будут отличаться погодными условиями. Об особенностях уикенда в Уссурийске ИА UssurMedia рассказали синоптики "Примпогоды".

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