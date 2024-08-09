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test mazurok

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🛣 Участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в районе Джанкоя обновлён раньше

🛣 Участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в районе Джанкоя обновлён раньше времени На участке протяжённостью 5 километров уложили асфальт и нанесли разметку.

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