🛣 Участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в районе Джанкоя обновлён раньше времени На участке протяжённостью 5 километров уложили асфальт и нанесли разметку.
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🛣 Участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в районе Джанкоя обновлён раньше времени На участке протяжённостью 5 километров уложили асфальт и нанесли разметку.