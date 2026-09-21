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Президент Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

Президент Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю правления банка ВТБ Андрею Костину.

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