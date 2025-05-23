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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минобороны отчиталось об уничтожении 112 дронов над Россией с вечера 22 мая

Минобороны отчиталось об уничтожении 112 дронов над Россией с вечера 22 мая

Силы ПВО уничтожили 112 беспилотников над регионами России с 20:00 мск 22 мая, сообщило Минобороны. По данным военного ведомства, наибольшее количество дронов сбили в небе над Московским регионом (24), Крымом (22) и Тульской областью (18).

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