Минобороны отчиталось об уничтожении 112 дронов над Россией с вечера 22 мая

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Силы ПВО уничтожили 112 беспилотников над регионами России с 20:00 мск 22 мая, сообщило Минобороны. По данным военного ведомства, наибольшее количество дронов сбили в небе над Московским регионом (24), Крымом (22) и Тульской областью (18).