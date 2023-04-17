ПУГАЧЁВУ ЗАМЕНЯЕТ ШАМАН: ПРЕМИИ ДЛЯ СВОИХ ЗАКОНЧИЛИСЬ

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Россия живёт в системе координат, где в точке А бабушка отдаёт пенсию на квадрокоптер для русских войск, а в точке Б поп-звезда в Дубае приобретает автомобиль за сотни миллионов рублей.