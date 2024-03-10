Bethesda выпускает Pip-Boy с литым металлическим корпусом, дисплеем и функцией буди...

Bethesda выпускает Pip-Boy с литым металлическим корпусом, дисплеем и функцией будильникаBethesda Gear Shop открыла предварительные заказы на изготовленную под давлением копию Pip-Boy Series Fallout – точно повторяющую Pip-Boy в масштабе 1:1, которую можно будет увидеть в новом сериале Fallout от Amazon MGM Studios и Джонатана… источник.