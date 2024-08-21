Омский «Авангард» представил новую ведущую своего клубного ТВ - ей стала журналистка Лана Некрасова. Она сменит на этом посту Юлию Оверчук.
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Омский «Авангард» представил новую ведущую своего клубного ТВ - ей стала журналистка Лана Некрасова. Она сменит на этом посту Юлию Оверчук.