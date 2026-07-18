Европа напоследок решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ, а Греция неожиданно встала на защиту нашего газа.
У российского газа в Европе нашелся новый защитник
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ураганов Иван
Все суда необходимо защищать противодроноввыми средствами,иначе пожгут.
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Ужасно...Это что же получается европа пока что скрыто, но воюет с Россией, а Россия ей поставляет газ...Там, в европе делают оружие убивающее русских, другие, как бы русские (продают ли) туда энергоносители, чтобы и дальше работали в европе заводы и продолжали делать оружие против русских...И, скорее всего такая "продажа такая же по сути как и у "наших""рос" нефть и лукойл типа продают (поставляют) туда нефть
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Каждый день на российских каналах ТВ рекламируют западное пойло. А, наши ублюдки покупают его и им по...йух, что те страны поставляют оружие убивающее русских...Ах, это наверное другое и пойло как бы не связано с оружием...Так и автор этого "шедевра патриотизма" очень беспокоится о том, как же будут жить фашисты и их пособники без газа из России
Ответить
1 м.
Свежие комментарии