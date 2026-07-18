У российского газа в Европе нашелся новый защитник

Nikolia Vovchenko

Ужасно...Это что же получается европа пока что скрыто, но воюет с Россией, а Россия ей поставляет газ...Там, в европе делают оружие убивающее русских, другие, как бы русские (продают ли) туда энергоносители, чтобы и дальше работали в европе заводы и продолжали делать оружие против русских...И, скорее всего такая "продажа такая же по сути как и у "наших""рос" нефть и лукойл типа продают (поставляют) туда нефть