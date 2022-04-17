На военной базе ЮВО в Армении спланированы спортивные мероприятия в период майских праздников

На военной базе ЮВО в Армении спланированы спортивные мероприятия в период майских праздников

В выходные дни в спортивно-тренировочных комплексах «Старт» на территории городков Гюмрийского военного гарнизона состоятся волейбольные турниры и веселые старты.

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