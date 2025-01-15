Завершение войны на Украине Трамп будет добиваться «через силу» — кандидат на пост главы Пентагона Хегсет

В ходе выступления в комитете Сената по делам вооруженных сил по поводу своего утверждения предложенный избранным президентом Дональдом Трампом кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет столкнулся со шквалом критики и рядом острых вопросов.
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