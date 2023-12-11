Студенты из Южнопортового приняли участие в акции «Красные гвоздики»

Студенты колледжа «26 КАДР» приняли участие в патриотической акции «Красные гвоздики», приуроченной к 82-й годовщине начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой и Дню Героев Отечества.
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