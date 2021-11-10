Эпидемия холеры 1970 года: самая страшная в истории СССР

Любители историиПолитикаЭпидемия холеры 1970 года: самая страшная в истории СССР В начале 1970-х годов Каспийский регион нашей страны был охвачен эпидемией холеры биотипа Эль-Тор.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьННиколайВОТ ОБРАЗЕЦ действий при эпидемии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Галина ОрленкоБыли выставлены карантинные кордоны при эпидемии.А где санитарные кордоны при пандемии нынешней?Чуть послабло и открылись границы государств.Езжай,куда хочешь и привози,что привезёшь из-за рубежа?Странная какая-то пандемия)))AIAlex ImenОтдыхал вблизи Сочи в санатории. Кого-то из отдыхающих жестоко пронесло. Санаторий мгновенно оцепили солдаты МВД и никого не выпускали за пределы территории санатория до выяснения результатов анализа. Тревога оказалась ложной. Но все было сделано на удивление оперативно. Руководство санатория немедленно известили соответствующие службы, которые мгновенно отреагировали. . В столовой дезифицировали руки в каком то растворе и что-то добавляли в рацион. Уже не помню, что.Михаил_В тот год мы остались без астраханских арбузов :) .Игорь ВасилевскийПопал пацаном в эту холерную историю. В городе мгновенно запретили торчать у воды и ловить рыбу (что было самым прискорбным!). Сразу были организованы обсерваторы, пункты с кипяченой и слабо хлорированной водой. Дисциплина была установлена на улицах жестокая... В акватории постоянно присутствовали погранкатера и везде запах хлорки. Отсидели мы в профилактории завода им. Войкова. А затем... Под конвоем посадили не в Керчи, а на следующей станции, в степи, на поезд, опят же - по спискам.. и в вперед. Первый раз выпустили на землю где то в Запорожье... С той поры у меня в памяти осталась безупречная организация противоэпидемиологического мероприятия, железня дисциплина и полное отсутствие всяких либерастических криков. Ибо альтернативы то и не было - либо зависнешь за оцеплением на много дней, либо еще и срок привесят...Степан РотарьКак,и никто не кричал о нарушении их конституционных прав?Комментировать
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