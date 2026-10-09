Студенты из Москвы и Петербурга предложили туристический бренд для Северодвинска

Межвузовская экспедиция подвела итоги работы над туристическим кодом Северодвинска.Межвузовская экспедиция подвела итоги работы над туристическим кодом Северодвинска.
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