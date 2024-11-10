Опровергнуты традиционные взгляды на жертв Везувия

Ученые Гарвардского университета и Университета Флоренции использовали древнюю ДНК, извлеченную из гипсовых слепков тел погибших при извержении Везувия, чтобы пролить свет на социальные и генетические связи жителей Помпей, ставших жертвами катаклизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии