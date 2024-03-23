Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова

Николай Караченцов, талантливый актер с большой харизмой, всегда ценил свой дом как особенное место. Там всегда царило тепло и аромат домашней еды, там его ждали семья – сын и любящая жена, создавшая уют для своего гения.
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