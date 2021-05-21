Настоящая любовь? Дженнифер Лопес намекнула на свои чувства к Бену Аффлеку

Роман певицы и актера набирает обороты. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек LEGION-MEDIAФанаты Дженнифер Лопес, внимательно следящие за развитием событий в личной жизни певицы, узнали, что она продолжает встречаться со своим бывшим женихом Беном Аффлеком.