Возле станции скорой помощи на Учительской улице ко Дню медицинского работника появился мурал и были высажены кусты редкого сорта сирени

Рисунок на стену нанесли ребята из Молодежного совета Калининского района Возле станции скорой помощи на Учительской улице в Петербурге ко Дню медицинского работника появился симпатичный мурал и были высажены кусты редкого сорта сирени.
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