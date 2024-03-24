Стало известно о попытке покушения «Аль-Каиды» на президента США

Террористическая группировка «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ) пыталась совершить покушение на бывшего президента США Билла Клинтона в период его пребывания в должности в 1996 году, пишет Reuters.
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