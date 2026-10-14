Saudi Aramco’s newest joint venture refinery in China has received its first cargo of Arab crude as it prepares for start-up, the Saudi oil giant said in a statement to Bloomberg on Wednesday, without providing a timeline for the start of commercial operations.
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