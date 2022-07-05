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Посол ЛНР Мирошник: Лисичанск был взят за двое суток благодаря четко спланированной операции

Посол ЛНР Мирошник: Лисичанск был взят за двое суток благодаря четко спланированной операции

Расположенный на территории Донбасса город Лисичанск был взят в течение двух суток благодаря четко спланированной операции.

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