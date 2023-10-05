Русские обнаружили секретный Британский бункер - "Привет" прилетел прямо в окно

41K прочитали Россией был выявлен секретный бункер, и, естественно, он был поражен. Исходя из предварительных данных – в указанном месте подготавливалась диверсионно-разведывательная группа, и в дальнейшем они планировали отправить ее на территорию российских морских объектов.
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