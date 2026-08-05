Владельцам iPhone объяснили последствия дела ФАС против Apple в России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против корпорации Apple за невыполнение требований законодательства о предустановке российского программного обеспечения на устройства с операционной системой iOS.
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