Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (4:0) в 11-м туре РПЛ и ожиданиями от игры с ЦСКА в следующем туре чемпионата России.
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