Генерал-губернатор Канады потратила более $117 тыс. на услуги химчистки

Согласно данным, представленным в ответ на запрос канадского парламентария Келли Макколи, офис генерал-губернатора, официально представляющий короля Великобритании в Канаде, за последние пять лет потратил только на химчистку более $117 тысяч.
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