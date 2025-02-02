Сайт USAID перестал работать на фоне приостановки Трампом помощи иностранным проектам

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) (деятельность прекращена и запрещена в РФ), оказывающий непосредственную поддержку более 100 украинским проектам, и его аккаунт в соцсети Х перестали работать.
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