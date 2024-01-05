Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему Путин будет брать всю Украину

Почему Путин будет брать всю Украину

За последние десять лет мне посчастливилось сформировать круг общения из глубоких и мыслящих людей. Чему несказанно рад.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Правильная статья. Другого пути у России нет. Победа будет за нами, если не тянуть время. С нами Бог.
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15 час.
Владимир Елкин
Интересная статья! Хотелось бы такого будущего! Чистить Украину надо ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ!
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13 час.
лл
лина любимцева
Согласна с автором.👍👍👍👍👍
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8 час.

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