Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки

Россия не видит перспектив в возобновлении зерновой сделки, заявила вице-премьер Абрамченко. По ее словам, черноморская зерновая инициатива носила «пакетный характер», но условия России по ней не соблюдались, это и привело к прекращению действия основного соглашения.