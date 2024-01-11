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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки

Россия не видит перспектив в возобновлении зерновой сделки, заявила вице-премьер Абрамченко. По ее словам, черноморская зерновая инициатива носила «пакетный характер», но условия России по ней не соблюдались, это и привело к прекращению действия основного соглашения.

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