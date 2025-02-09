Новый исследовательский робот от Apple создан по образцу Pixar

В прошлом месяце компания Apple представила более подробную информацию о своей работе над потребительской робототехникой в исследовательском документе, в котором утверждается, что такие черты, как выразительные движения, являются ключевыми для оптимизации взаимодействия человека и робота.
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