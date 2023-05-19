Ученые рассказали что нельзя делать во время бессонницы

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Одно из исследований показало, что многие люди, страдающие от бессонницы, сами себе мешают заснуть. Поэтому небольшая корректировка собственного поведения во многих случаях позволяет избавиться от проблемы, не принимая снотворных препаратов.