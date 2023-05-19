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Ученые рассказали что нельзя делать во время бессонницы

Одно из исследований показало, что многие люди, страдающие от бессонницы, сами себе мешают заснуть. Поэтому небольшая корректировка собственного поведения во многих случаях позволяет избавиться от проблемы, не принимая снотворных препаратов.

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