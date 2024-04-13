Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Благородный, Вы забыли сказать о главном продукте - о жевательной резинке. Сейчас жуём все. И о напитке с кокой. Сейч...СССР был мощной д...
  • Анатолий Страшко
    Благо  родный, что Вы несёте? Вам благо рожать надо, а Вы ложь сеете. Коммунисты создали фундамент нынешней России. Б...СССР был мощной д...
  • Юрий Николаев
    Ну во первых свино-рыла им поразбивали во время задержания! Не думаю что в СИЗО их будут трогать. А во вторых, этого ...Вместо покаяния з...

В правительстве РФ прорабатывают новый налог

В правительстве РФ прорабатывают новый налог

В России планируется трансформация курортного сбора в туристический налог. Инициатива исходит от правительства и направлена на повышение эффективности использования средств, получаемых от туризма, для развития туристической инфраструктуры страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору