Метеорный поток Ориониды достигнет своего пика в ночь с 21 на 22 октября

Сегодня метеорный поток Ориониды достигнет пика своей активности. В ночь с 21 на 22 октября Земля пройдет через центральные части пылевого облака, которое когда-то было частью хвоста кометы Галлея – самой известной среди периодических комет за которой наблюдают с древних времен.