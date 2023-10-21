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Метеорный поток Ориониды достигнет своего пика в ночь с 21 на 22 октября

Метеорный поток Ориониды достигнет своего пика в ночь с 21 на 22 октября

Сегодня метеорный поток Ориониды достигнет пика своей активности. В ночь с 21 на 22 октября Земля пройдет через центральные части пылевого облака, которое когда-то было частью хвоста кометы Галлея – самой известной среди периодических комет за которой наблюдают с древних времен.

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